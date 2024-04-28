ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Вторые и прочие жены человека с детьми

Вторые и прочие жены человека с детьми

Я никогда не понимала, почему некоторые из них, зная, что у избранника есть ребенок, стремятся ограничить их контакт? Ведь вы понимали, на что шли, перед самым заключением брака.

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Комментарии
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Элина Морозова
Полностью согласна.
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6 час.
Элина Морозова
Разведенцы с детьми-плохой вариант для замужества. И не важно с ним  дети  живут или нет.
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6 час.
Майя Maja
Конечно! Но жизнь...она ведь вот такая штука, иногда подкидывает сложнейшие варианты для счастливой или несчастливой жизни каждого человека.  А выходить замуж надо всегда за не&quot; разведенку мужика с прицепом&quot;) Больше шансов на меньшее количество &quot;сюрпризов&quot;)))
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6 час.

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