Я никогда не понимала, почему некоторые из них, зная, что у избранника есть ребенок, стремятся ограничить их контакт? Ведь вы понимали, на что шли, перед самым заключением брака.
Вторые и прочие жены человека с детьми
Комментарии
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Элина Морозова
Полностью согласна.
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6 час.
Элина Морозова
Разведенцы с детьми-плохой вариант для замужества. И не важно с ним дети живут или нет.
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6 час.
Майя Maja
Конечно! Но жизнь...она ведь вот такая штука, иногда подкидывает сложнейшие варианты для счастливой или несчастливой жизни каждого человека. А выходить замуж надо всегда за не" разведенку мужика с прицепом") Больше шансов на меньшее количество "сюрпризов")))
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6 час.
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