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Показ фильма «В стиле jazz»

Показ фильма «В стиле jazz»

Сергей Савельев — обаятельный писатель. Его знакомство с тремя женщинами одной семьи — матерью и двумя взрослыми дочерьми — нарушает привычный ход их жизни и заставляет каждого героя внимательнее присмотреться к собственным чувствам.

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