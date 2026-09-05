Показ фильма «В стиле jazz»

Сергей Савельев — обаятельный писатель. Его знакомство с тремя женщинами одной семьи — матерью и двумя взрослыми дочерьми — нарушает привычный ход их жизни и заставляет каждого героя внимательнее присмотреться к собственным чувствам.
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