Сотрудники УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве составили сводку за 01.08.-10.08.2026 года

Сотрудники ОНК УВД по СВАО задержали двоих подозреваемых в попытке сбыта наркотиков массой около 1 «Предварительно установлено, что злоумышленники – двое приезжих мужчин из Ростовской области в возрасте 28 и 29 лет забрали крупную партию наркотиков и собирались перевести их из Москвы для последующего сбыта в других регионах России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Собянин: Москва в...
- В Марфине от снег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым