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Царьград

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Записала "недвижку" на сотни миллионов на дочь. Долина купила и объединила две квартиры в Москве

Записала "недвижку" на сотни миллионов на дочь. Долина купила и объединила две квартиры в Москве

Певица Лариса Долина не так давно стала владелицей двух новых квартир. Подробности сделки.Имя певицы Ларисы Долиной снова в центре обсуждений, и опять по поводу недвижимости.

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