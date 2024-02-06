Российский газ оказался самым дешевым для Молдавии По итогам прошлого года, Кишиневу оказалось выгоднее всего приобретать газ у Москвы, чем у других поставщиков.
Пронедра
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Российский газ оказался самым дешевым для Молдавии По итогам прошлого года, Кишиневу оказалось выгоднее всего приобретать газ у Москвы, чем у других поставщиков.
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