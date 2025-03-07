Вода на Луне: «Чандраян-3» нашел легкодоступные запасы льда. Колонизация все ближе?

Многолетняя мечта о лунных базах и освоении дальнего космоса приближается к реальности. Новые данные, полученные индийским посадочным модулем «Чандраян-3», сулят облегчение одной из самых сложных логистических задач — обеспечению астронавтов водой и топливом на Луне.