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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бивол — Зинад во сколько смотреть бой: когда время начала прямой трансляции 1 июня 2024

Бивол — Зинад во сколько смотреть бой: когда время начала прямой трансляции 1 июня 2024

1 июня 2024 года вечером на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится боксерский вечер, где в главном событии Дмитрий Бивол и Малик Зинад будут бороться за титулы чемпиона в полутяжелом весе по версиям WBA (Super) и IBO.

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