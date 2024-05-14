Бивол — Зинад во сколько смотреть бой: когда время начала прямой трансляции 1 июня 2024

1 июня 2024 года вечером на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится боксерский вечер, где в главном событии Дмитрий Бивол и Малик Зинад будут бороться за титулы чемпиона в полутяжелом весе по версиям WBA (Super) и IBO.