«Мне так повезло!» Джиджи Хадид впервые нарушила молчание о своих отношениях с Купером

Модель рассказала о своих чувствах к бойфренду. Джиджи Хадид и Брэдли Купер уже почти, как семья LEGION-MEDIA29-летняя Джиджи Хадид встречается с Брэдли Купером больше полутора лет, однако до сих пор она упорно отказывалась давать какие-либо комментарии по поводу своего романа с актером.
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