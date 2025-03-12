«Мне так повезло!» Джиджи Хадид впервые нарушила молчание о своих отношениях с Купером

Модель рассказала о своих чувствах к бойфренду. Джиджи Хадид и Брэдли Купер уже почти, как семья LEGION-MEDIA29-летняя Джиджи Хадид встречается с Брэдли Купером больше полутора лет, однако до сих пор она упорно отказывалась давать какие-либо комментарии по поводу своего романа с актером.