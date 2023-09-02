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Геннадий Любич: Мне хотелось бы видеть учеников и преподавателей успешными людьми

Геннадий Любич: Мне хотелось бы видеть учеников и преподавателей успешными людьми

Стартовал новый учебный год. За парты сели около 100 тысяч школьников Тамбовской области. Порядка тысячи учеников приступили к занятиям в одном из самых рейтинговых образовательных учреждений региона - лицее №14 имени Заслуженного учителя РФ А.

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