Геннадий Любич: Мне хотелось бы видеть учеников и преподавателей успешными людьми

Стартовал новый учебный год. За парты сели около 100 тысяч школьников Тамбовской области. Порядка тысячи учеников приступили к занятиям в одном из самых рейтинговых образовательных учреждений региона - лицее №14 имени Заслуженного учителя РФ А.