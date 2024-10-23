Mash: по делу адвоката Пашаева задержали его сослуживца Гасанова

По делу адвоката Эльмана Пашаева, заподозренного в мошенничестве, в Донецке задержали его сослуживца Фаика Гасанова, через которого, предположительно, юрист предлагал отправившимся на СВО заключенным отсидеться в тылу.
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