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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зборовский о КХЛ: «Лига становится ровнее, много молодых талантов. Я бы увеличил количество матчей до 76. Для повышения уровня лучше играть, чем тренироваться!»

Защитник московского «Динамо» Сергей Зборовский считает, что в Фонбет Чемпионате КХЛ стоило бы проводить больше матчей.

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