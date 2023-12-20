Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Мировые достопримечательности с необычного ракурса

Мировые достопримечательности с необычного ракурса

Наверняка вы уже видели самые известные достопримечательности мира во всей их красоте и историческом величии.

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Комментарии
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ВераВерная
Спасибо. Интересно сравнить. И впечатления разные, правда.
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16 час.
Светлана Митленко
Абсолюьно впечатления другие. Выигрышный и ретушированный ракурс или как он есть на самом деле. Больше надумано, чем оно есть в действительности.
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16 час.
Юлия Уханова
Интересно. Благодарю.
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14 час.

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