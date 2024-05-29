Зураб Тодуа: "У современных политиков Грузии достаточно мужества и смелости" 

У современных грузинских политиков достаточно мужества и смелости, чтобы называть вещи своими именами и противостоять попыткам западных партнеров Грузии сохранить в неизменном виде те возможности влияния на внутриполитическую ситуацию в стране, которые у них были благодаря многочисленным неправительственным организациям (НПО).
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