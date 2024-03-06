Глава МИД Сийярто: Венгрия не согласилась бы с отправкой войск НАТО на Украину

Будапешт не согласился бы с отправкой войск Североатлантического альянса на Украину. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто.
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