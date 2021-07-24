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Русский Жюль Верн

Русский Жюль Верн

Александр Беляев писатель-фантаст, один из основоположников советской научно-фантастической литературы.

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Спасибо Автору за статью!!!!!!!!!!!!++++++++ /// Какая, оказывается, печальная Судьба была у замечательного Писателя А. Беляева... Осталась Память - Книги, которыми зачитывались многие из нас.
абрам вербин
Пеиодчески печитываю его произведения. Печальная судьба. :( Светлая ПАМЯТЬ.

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