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Власти ФРГ связывают недавнюю утечку важной информации с Сингапуром, где находился один из офицеров бундесвера

Власти ФРГ связывают недавнюю утечку важной информации с Сингапуром, где находился один из офицеров бундесвера

После недавнего скандала, связанного с утечкой разговора немецких офицеров, в ходе которого обсуждались варианты применения дальнобойных ракет Taurus по Крымскому мосту и объектам ВС РФ, глава Минобороны Германии Борис Писториус пообещал проведение тщательного расследования инцидента.

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