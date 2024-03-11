Власти ФРГ связывают недавнюю утечку важной информации с Сингапуром, где находился один из офицеров бундесвера

После недавнего скандала, связанного с утечкой разговора немецких офицеров, в ходе которого обсуждались варианты применения дальнобойных ракет Taurus по Крымскому мосту и объектам ВС РФ, глава Минобороны Германии Борис Писториус пообещал проведение тщательного расследования инцидента.