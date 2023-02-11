Владимир Сычев о вечном амплуа бандита из 90-х: «Разбавляю, как могу»

Актер Владимир Сычев задумывается, слушая очередной вопрос о своем профессиональном амплуа. На протяжении всей карьеры в кино ему достаются роли эдаких «бандитов из 90-х», а если не бандитов, то парней в спортивном костюме и спичкой в зубах.