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Владимир Сычев о вечном амплуа бандита из 90-х: «Разбавляю, как могу»

Владимир Сычев о вечном амплуа бандита из 90-х: «Разбавляю, как могу»

Актер Владимир Сычев задумывается, слушая очередной вопрос о своем профессиональном амплуа. На протяжении всей карьеры в кино ему достаются роли эдаких «бандитов из 90-х», а если не бандитов, то парней в спортивном костюме и спичкой в зубах.

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