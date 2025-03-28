Пострадавшие в трагедии с батискафом "Синдбад" опровергли сразу два фейка: "Не соответствует действительности"

Пострадавшие в трагедии с батискафом "Синдбад" опровергли сразу два фейка. Появились новые детали о происшествии в Хургаде:27 марта 2025 года группа российских туристов в Хургаде собиралась совершить погружение на подводной лодке "Синдбад" в Красное море.