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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йоси достиг отметки 50 передач во 2-м сезоне за карьеру и повторил рекорд «Нэшвилла»

Защитник «Нэшвилла» дважды ассистировал партнерам в матче с «Виннипегом» (2:0, 2-й период) в регулярном чемпионате НХЛ.

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