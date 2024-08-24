Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет 24 августа в Ташкенте и других городах

В честь Дня российского кино состоится девятая Всероссийская акция "Ночь кино". Она состоится 24 августа в Летнем кинотеатре Дворца национальной кинематографии Узбекистана (Дворец кино имени Алишера Навои).
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