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Царьград

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Лобовое ДТП с автобусом на трассе М-5 «Урал»: двое в больнице

Лобовое ДТП с автобусом на трассе М-5 «Урал»: двое в больнице

Водитель и пассажир «Лады» госпитализированы после лобового столкновения с рейсовым автобусом на 36-м километре трассы М-5 «Урал» в Раменском округе.

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