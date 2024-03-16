Семья из Авдеевки описала RT, как сажала картошку в подвале из-за обстрелов ВСУ

Семья из освобождённой от войск киевского неонацистского режима Авдеевки рассказала в интервью с корреспондентом RT Мариной Косаревой, что приходилось им выращивать картошку в подвале своего частного дома, чтобы иметь что поесть, но избежать попадания под обстрелы.