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Семья из Авдеевки описала RT, как сажала картошку в подвале из-за обстрелов ВСУ

Семья из освобождённой от войск киевского неонацистского режима Авдеевки рассказала в интервью с корреспондентом RT Мариной Косаревой, что приходилось им выращивать картошку в подвале своего частного дома, чтобы иметь что поесть, но избежать попадания под обстрелы.

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