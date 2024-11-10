Туск: дата прекращения огня на Украине может быть определена очень быстро

Дата прекращения огня на Украине может быть определена очень быстро после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в январе следующего года, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции.
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