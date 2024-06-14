Военный суд рассмотрит дело трех сыновей липецкого священника о госизмене

Военные следователи закончили расследование уголовного дела в отношении троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые были задержаны в Курской области при попытке незаконного пересечения госграницы РФ и Украины.
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