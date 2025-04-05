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Имя иноагента Гребенщикова убрали из фильма «Питер FM»

Имя музыканта-иноагента Бориса Гребенщикова исключили из фильма «Питер FM» на платформе Kion. В сцене, где персонажа, сыгранного Евгением Цыгановым, просят вспомнить песню Гребенщикова, его имя замаскировано звуковым сигналом.

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