Имя иноагента Гребенщикова убрали из фильма «Питер FM»

Имя музыканта-иноагента Бориса Гребенщикова исключили из фильма «Питер FM» на платформе Kion. В сцене, где персонажа, сыгранного Евгением Цыгановым, просят вспомнить песню Гребенщикова, его имя замаскировано звуковым сигналом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии