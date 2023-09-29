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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Урала» о судьях: «Привозим Мажичей… У нас же своих нет. Все негодяи они! Ищем каких-то сербов, итальянцев, венгров»

Президент «Урала» о судьях: «Привозим Мажичей… У нас же своих нет. Все негодяи они! Ищем каких-то сербов, итальянцев, венгров»

«Ростов» и «Урал» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура Мир РПЛ. Арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота гостей за попадание мяча в руку Кики, а также удалили и Андрея Егорычева за фол на фланге.

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