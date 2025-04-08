Япония все же сохранит участие в энергетических проектах на Сахалине

Несмотря на то, что Япония является активным союзником Украины и партнером Запада по всем ключевым вопросам антироссийской повестки, Токио по-прежнему не намерен выходить из совместных с РФ энергетических проектов.
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