В Республике Ингушетия задержаны подозреваемые в совершении ряда преступлений террористического характера

Следственными органами СУ СК России по Республике Ингушетия по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Ингушетия, возбуждены уголовные дела в отношении 4 жителей республики, подозреваемых в совершения преступлений, предусмотренных ч.
Следственными органами СУ СК России по Республике Ингушетия по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Ингушетия, возбуждены уголовные дела в отношении 4 жителей республики, подозреваемых в совершения преступлений, предусмотренных ч.
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