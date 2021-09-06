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В Республике Ингушетия задержаны подозреваемые в совершении ряда преступлений террористического характера

Следственными органами СУ СК России по Республике Ингушетия по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Ингушетия, возбуждены уголовные дела в отношении 4 жителей республики, подозреваемых в совершения преступлений, предусмотренных ч.

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