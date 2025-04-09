Продолжатель дела Цапков. Краснодарский судья, у которого 7 млрд рублей и 130 земельных участков

Нет, все-так клан Черновых не как его земляки Цапки. Вероятно, никого бывший большой судья Александр Чернов не убивал и на заказывал, хотя непонятно как можно было заработать 7 млрд рублей, которые сейчас ему вменяет Генпрокуратура.