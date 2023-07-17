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СМИ Румынии: в войсках нехватка солдат и недостаток техники

СМИ Румынии: в войсках нехватка солдат и недостаток техники

Румынская армия сталкивается с проблемами восполнения кадров, пишет портал Infofinanciar.ro. При общей численности населения страны в 19 053 800 человек на службе в Министерстве национальной обороны насчитывается всего 67 000 военнослужащих.

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