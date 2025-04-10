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Царьград

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Москва и Буэнос-Айрес: торговля в нацвалютах станет новой нормой

Москва и Буэнос-Айрес: торговля в нацвалютах станет новой нормой

Марсела Пагано, депутат партии «Свобода наступает», предложила торговать между Россией и Аргентиной в национальных валютах.

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