Более 200 иранских ракет Fath-360 были поставлены в Россию — Sky News со ссылкой на украинский источник.
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Более 200 иранских ракет Fath-360 были поставлены в Россию — Sky News со ссылкой на украинский источник.
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