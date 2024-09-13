Губернатор рассказал о перехвате дронов ВСУ над Орловской областью

Орловский губернатор Клычков: при перехвате двух дронов ВСУ никто не пострадал В Орловской области в результате перехвата двух беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии