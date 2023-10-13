Дорожные камеры в Хорошево-Мневниках будут видеть непристёгнутых пассажиров

С 21 сентября камеры на столичных дорогах начали «ловить» пассажиров, едущих без ремня безопасности. В СЗАО таких комплексов восемь, они стоят на проспекте Маршала Жукова, Волоколамском шоссе, улице Мнёвники.
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