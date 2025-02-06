Каждый десятый россиянин категорически не готов покупать китайский автомобиль

Водители, склоняющиеся к китайскому автопрому, делают это в основном по мере снижения ассортимента и подорожания машин прочих стран-производителей, выяснила Группа Ренессанс Страхование по результатам опроса, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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