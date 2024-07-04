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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Креативный директор объяснила, почему Avowed будет исключительно однопользова...

Креативный директор объяснила, почему Avowed будет исключительно однопользова...

Креативный директор объяснила, почему Avowed будет исключительно однопользовательской ролевой игройМы уже давно знаем, что Avowed будет строго однопользовательской RPG, и в новом интервью креативный директор Avowed Кэрри Патель объясняет, почему именно так.

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