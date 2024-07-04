Креативный директор объяснила, почему Avowed будет исключительно однопользова...

Креативный директор объяснила, почему Avowed будет исключительно однопользовательской ролевой игройМы уже давно знаем, что Avowed будет строго однопользовательской RPG, и в новом интервью креативный директор Avowed Кэрри Патель объясняет, почему именно так.
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