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Япония пообещала сохранить санкции против России и поддерживать Украину

Япония пообещала сохранить санкции против России и поддерживать Украину

Власти Японии продолжат поддерживать Украину и оставят в силе санкции против РФ. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

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