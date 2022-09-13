Япония пообещала сохранить санкции против России и поддерживать Украину

Власти Японии продолжат поддерживать Украину и оставят в силе санкции против РФ. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
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