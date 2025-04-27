Укроагент (заминировавший авто, при подрыве которого погиб российский генерал) даёт показания

Вину дегенеративное животное признало.Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко: "В рамках уголовного дела по факту гибели в результате террористического акта заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика следствием установлен подозреваемый в совершении данного преступления.
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