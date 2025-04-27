Укроагент (заминировавший авто, при подрыве которого погиб российский генерал) даёт показания

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Комментарии
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Н
Николай
Пора отменять мораторий на ВМН!!!
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7 час.
СЗ
Светлана Зуева
Удавить медленно в камере,чтоб осознавал,что дохнет......
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5 час.
Владимир Елкин
Опять будем кормить длительное время за наш счет? Повесить суку на суку по законам военного времени! Хватит беречь эту мразь!
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1 час.
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