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Шансы на победу в матче Кубка у «Рубина» выше, чем у «Локомотива». Казанцы еще не выигрывали в новом сезоне

«Рубин» дома сыграет с «Локомотивом» в игре второго тура Кубка России. Букмекеры оценивают шансы на победу «Рубина» коэффициентом 2.

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