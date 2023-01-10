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Австралийские аптеки столкнулись с нехваткой антибиотиков из-за проблем с поставками

Австралийские аптеки столкнулись с нехваткой антибиотиков из-за проблем с поставками

В Австралии из-за проблем с поставками в аптеках наблюдается дефицит антибиотиков. Об этом телеканалу ABC News рассказала вице-президент гильдии фармацевтов штата Новый Южный Уэльс Адель Тахан.

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