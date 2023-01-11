Новые попытки вернуть айтишников, ситуация вокруг Соледара и финал конфликта в Natura Siberica

Уехавших айтишников хотят вернуть с помощью брони от армии и частичной оплаты «обратной релокации» НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.
Уехавших айтишников хотят вернуть с помощью брони от армии и частичной оплаты «обратной релокации» НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.
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