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Новые попытки вернуть айтишников, ситуация вокруг Соледара и финал конфликта в Natura Siberica

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Уехавших айтишников хотят вернуть с помощью брони от армии и частичной оплаты «обратной релокации» НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.

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