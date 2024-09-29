«Роналду был прав, говоря, что «МЮ» нужно все перестроить. Нужно прислушиваться к тем, кто был там в эпоху Фергюсона». Саа о клубе

«Криштиану Роналду был прав, когда два года назад сказал, что «Манчестер Юнайтед» нужно все перестроить, он был прав.
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