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«Либо быстро, либо не случится вообще». Что сказал Трамп об урегулировании на Украине, задачах США и доверии к Путину?

«Либо быстро, либо не случится вообще». Что сказал Трамп об урегулировании на Украине, задачах США и доверии к Путину?

Президент США Дональд Трамп предположил, когда будет достигнуто мирное соглашение по Украине. По мнению главы американского государства, есть предпосылки к быстрому урегулированию, однако в случае его отсутствия договоренности не будут заключены никогда.

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