Антироссийская вакханалия набирает обороты в Германии. В эфире немецкого телеканала Deutsche Welle* (DW), который запрещён в России с февраля 2022 года, а в декабре 2025 года был официально внесён Минюстом РФ в реестр нежелательных организаций, показали сюжет, являющийся наглядным примером эффективности пропаганды русофобов.
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