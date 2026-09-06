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Пропаганда русофобии в ФРГ: нерепрезентативный опрос как инструмент манипуляции

Пропаганда русофобии в ФРГ: нерепрезентативный опрос как инструмент манипуляции

Антироссийская вакханалия набирает обороты в Германии. В эфире немецкого телеканала Deutsche Welle* (DW), который запрещён в России с февраля 2022 года, а в декабре 2025 года был официально внесён Минюстом РФ в реестр нежелательных организаций, показали сюжет, являющийся наглядным примером эффективности пропаганды русофобов.

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