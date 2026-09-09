"Мировая жаба" развернула морскую войну с Россией. Наша задача - освободить Одессу и Николаев

Очередной удар по судну, причисляемому к российскому "теневому флоту", лишь подтвердил: против нашей страны развёрнута полномасштабная морская война.
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