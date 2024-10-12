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Al-Mayadeen: "Хезболла" атаковала штаб военного округа в Цфате на севере Израиля

Al-Mayadeen: "Хезболла" атаковала штаб военного округа в Цфате на севере Израиля

Вооруженные формирования шиитской организации "Хезболла" нанесли ракетный удар по штабу северного военного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), который находится в городе Цфат (Сафед) в 20 километрах от границы с Ливаном.

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