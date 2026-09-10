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Менее 5 секунд до «сотни». Водородный BMW iX5 Hydrogen будет быстрее бензинового X5 40i xDrive

Менее 5 секунд до «сотни». Водородный BMW iX5 Hydrogen будет быстрее бензинового X5 40i xDrive

При этом на одной заправке он сможет проезжать около 750 км BMW приступила к дорожным испытаниям прототипов iX5 Hydrogen — водородной версии нового X5, которая выйдет на рынок в 2028 году.

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