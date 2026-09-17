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Царьград

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Ощущение "битого стекла" в горле: по России идёт нетипичная осенняя волна ОРВИ

Ощущение "битого стекла" в горле: по России идёт нетипичная осенняя волна ОРВИ

Врачи объяснили, почему вирусы сменили тактику и чем опасна болезнь без температуры.Осень 2026 года в России началась с необычной картины: люди жалуются на нестерпимую боль в горле, которую описывают как ощущение «битого стекла», но температура при этом остаётся нормальной.

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