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Вечерний Новосибирск

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Путин присвоил почетное звание учителю химии из Новосибирска Елене Зарецкой

Путин присвоил почетное звание учителю химии из Новосибирска Елене Зарецкой

Президент России Владимир Путин подписал Указ № 667 от 18 сентября 2026 года о присвоении почётного звания «Народный учитель Российской Федерации» Елене Кимовне Зарецкой.

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