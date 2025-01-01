Ученые доказали эффективность препаратов от давления при болезни Паркинсона

В последние годы исследователи все чаще обращают внимание на новые подходы к лечению болезни Паркинсона, и недавнее исследование, проведенное учеными Университета Радбауд, стало настоящим прорывом в этой области.
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